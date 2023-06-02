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Сезон тематических выставок у Кургана Славы - программу готовят Солигорский и Стародорожский районы

Знакомствос центральным регионом у Кургана Славы продолжится и в эти выходные. Территория у мемориального комплекса опять станет местом привлечения жителей и гостей Минской области. Викторины и мастер-классы, конкурсы и дегустации, творческие номера и интерактивные зоны. На прошлой неделе свои экспозиционные площадки демонстрировали СМИ Минской области - Копыльский, Дзержинский, Узденский и Молодечнеский районы. В эту субботу и воскресенье насыщенную тематическую программу готовят Солигорский и Стародорожский.

На территории Кургана Славы проводится уже третий сезон тематических выставок. Нынешний продлится до 3 июля. После мемориальный комплекс закроют на реставрацию.

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