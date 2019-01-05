Сезон в горнолыжном курорте "Силичи" в самом разгаре

Многолюдно в эти дни было и в наших горнолыжных центрах. Сезон активного отдыха в разгаре. Причем покоряют белорусские склоны не только местные жители, зимние развлечения по-белорусски полюбились и гостям нашей страны. Конечно, бытует мнение, что за настоящим экстримом нужно ехать в Альпы, Закопане или Карпаты… Так стоит ли проезжать тысячи километров, чтобы прокачать лыжи и сноуборд. Юрий Шевчук сравнил горнолыжные курорты и узнал, в чем преимущества белорусского отдыха.

Это видео было снято буквально пару дней назад на самом большом горнолыжном курорте Восточной Европы. 50 километров трас, 14 подъемников и 5 гор, которые связаны между собой спусками. Мечта и для лыжника, и для сноубордиста.

Горнолыжный курорт "Силичи" пока такими характеристиками похвастаться не может. Зато это "наша рубашка", и она не только ближе к телу, но к Минску. Чтобы добраться сюда, белорусам не нужно проходить границу и тратить сутки на дорогу. От столицы курорт находится буквально в 20 минутах езды. А сейчас посмотрим, так уж ли сильно наши Силичи отличаются от украинского Буковеля. Первая точка каждого туриста - пункт проката инвентаря и снаряжения.

Уютный и просторный пункт проката. Благодаря тому, что терминалов выдачи в достатке, очередей практически нет. В Буковеле с этим показателем есть некоторые вопросы. Специалист внимательно подбирает лыжи и ботинки, ведь именно от последних зависит 90% успешного катания.

На выходе из пункта проката нас уже ожидает инструктор Максим. Понятно, что если уровень позволяет, можно отправиться покорять белорусские Альпы и самостоятельно, но мы решили перестраховаться. Тем более что местный гид, который все расскажет и покажет, лишним не будет.

Экстремальные трассы мы пока решили оставить профессионалам. Сами отправляемся на стандартный и самый популярный спуск. И здесь сразу приятное удивление. Очереди на подъемник нет. Такого в Буковеле не увидишь. Там стоять в очередях приходится порой даже больше, чем спускаешься с самих гор. Турникет. Подъемник. В путь.

Именно эта вершина самая популярная в Силичах по нескольким причинам. Все в шаговой доступности, не надо полчаса ехать на подъемнике, чтобы добраться в нужную точку. Рядом зона для учеников, спуски расположенные прямо и правее для лыжников и сноубордистов среднего уровня. А тем, кто любит ощущения поэкстремальнее, налево. К слову, специально для профи Силичи в этом году приготовили несколько фишек.

А вот те самые трамплины. Подобного не найдешь даже в Буковеле. Кстати, здесь часто проходят зрелищные соревнования для спортсменов. Ближайшие запланированы на 12 января. Покорять трамплины с инструкторами мы не стали, уступили дорогу профессионалам.

Разнообразие трасс и доступность цен привлекают в Силичи и заграничных гостей. Этот лыжник с сыном приехал из России. Несмотря на то, что в соседней стране хватает и своих горнолыжных курортов, обучать ребенка лыжному делу решил именно здесь. Местные спуски для этого подходят идеально.

То, что для обучения здесь есть все условия, чистая правда. Склоны плавные, инструкторы профессиональные. Кстати, по цене наша школа зимних видов спорта даже немного дешевле, нежели в Буковеле. Причем обучат как начинающих лыжников, так и сноубодистов.

Сезон в горнолыжном курорте "Силичи" в самом разгаре. Занятия по душе здесь найдут абсолютно все. Не хочешь кататься на лыжах и сноуборде - вперед на тюбинг или коньки. Надоело и это, можно душевно провести время в местных кафе, беседках или бане. Как говорится, кто на что горазд. Кстати, работает наш горнолыжный курорт до часа ночи. А вот в Буковеле вас любезно попросят покинуть комплекс уже в полвосьмого вечера.

Ну что сказать в итоге? Понятно, что по количеству и сложности трасс украинский горнолыжный курорт будет лучше, но все-таки наши белорусские Силичи душевнее. Об этом говорит и хотя бы тот факт, что здесь себе занятие найдет каждый - как начинающий лыжник и сноубордист, так и профессионалы. А, отвечая на вопрос: кто же все-таки круче - лыжник или сноубордист, каждый для себя ответит так, как захочет - лыжник себе, а сноубордист себе.