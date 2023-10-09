Сезон вакцинации от ОРИ, в том числе COVID-19 и гриппа, начался в Минске. О готовности учреждений здравоохранения города к работе в период сезонного подъема заболеваемости на оперативном совещании в мэрии рассказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич, сообщает БЕЛТА.

Все организации здравоохранения города, подчиненные комитету по здравоохранению Мингорисполкома, готовы к оказанию медицинской помощи населению в условиях сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19 и гриппом, заявил Игорь Юркевич. На балансе комитета 79 амбулаторно-поликлинических организаций, 24 больницы, городская станция скорой медицинской помощи и пять прочих учреждений здравоохранения. Обеспеченность врачами общей практики составляет 685 кадровых единиц, работают 400 педиатров.

Среди основных мер, предпринимаемых здравоохранением города для подготовки к сезонному росту заболеваемости ОРИ, Игорь Юркевич перечислил повышение информированности населения об особенностях течения ОРИ, усиление готовности амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений здравоохранения к работе с большим количеством пациентов и вакцинопрофилактику населения. За основу при подготовке брался опыт работы столичного здравоохранения в период пандемии.

"В случае эпидемии сроки перепрофилизации стационаров города не превысят 3-5 суток. На текущий момент в стационарах уже развернуто почти 10 тыс. коек для взрослого населения, болеющего ОРИ, и немногим меньше 2 тыс. коек для детей, из них реанимационных 424 для взрослых и 81 для детей", - уточнил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

По словам Игоря Юркевича, до конца года будут завершены работы по созданию новых реанимационных отделений на базе 6-й и 10-й клинических больниц Минска общей мощностью 18 коек, которые также могут быть использованы для лечения тяжело заболевших ОРИ.

Приводя данные по состоянию на 4 октября, Игорь Юркевич рассказал, что помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывается в трех стационарных учреждениях здравоохранения столицы: взрослой и детской инфекционных больницах, в 3-й городской клинической больнице имени Е.В.Клумова, где оказывают помощь беременным женщинам и родильницам с коронавирусной инфекцией. На сегодня уже функционируют 77 коек для лечения пациентов с инфекцией COVID-19, из них пять реанимационных. За отчетную неделю было занято до двух аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусной инфекцией.

"В стационарах Минска для респираторной терапии имеется 592 аппарата для длительной ИВЛ (64 из которых получены в этом году) и 343 наркозно-дыхательных аппаратов (19 получены в этом году), которые в случае необходимости могут использоваться для кратковременной инвазивной вентиляции легких в условиях отделения реанимации", - добавил председатель комитета по здравоохранению.

Игорь Юркевич обратил внимание, что предохранить себя и близких от заболевания ОРИ можно вовремя сделав прививку. "На сегодня разработан план мероприятий. Особенное внимание будет уделяться коллективам промышленных предприятий, студенческой молодежи и группам риска. В них прежде всего пожилые люди, лица, страдающие онкологическими заболеваниями, лица, страдающие тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Охват этой категории должен составлять не менее 75% вакцинации. Мы рассчитываем провести кампанию по вакцинации активно, призываем к этому и население столицы. Планируем также провакцинировать лиц, обеспечивающих жизнь города: это медики, педагоги, работники коммунального хозяйства, транспортники, сотрудники милиции", - познакомил с планом мероприятий по вакцинации населения Минска председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич.