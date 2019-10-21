Клюква от 4 рублей, белорусские грецкие орехи, арбузы и виноград. Сезон ярмарок в Минске продолжается. Большая торговая площадка у Дворца спорта объединила фермеров со всей страны. Свежий урожай можно было приобрести по сниженной цене. В общей сложности во время осенних ярмарок минчане потратили миллион 890 тысяч рублей. Реализовано свыше тысячи тонн продукции. В основном это фрукты и овощи.



В эти выходные осенние ярмарки продлятся у "Чижовка-Арены", а также в каждом районе столицы. Торговых точек более полутора сотен.