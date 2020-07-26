Сезон заготовки ягод и грибов в самом разгаре и уже бьет урожайные рекорды

В самом разгаре и сезон заготовки ягод и грибов. Хоть он и начался в этом году на две недели позже, уже бьет урожайные рекорды.На лесных дарах можно и заработать. Чернику, лисички и боровики у населения скупают кооператоры и частные заготовители. Например, за килограмм черники Белкоопсоюз предлагает 3 - 3,5 рубля.Кстати, в этом году разрешено собирать ягоду и специальным комбайном, главное - учесть некоторые параметры.



В лес отправилась и наша коллега Юлия Токарь. Каждый июль Галина Казакова отправляется в сосновый бор за черникой. В это время полезная ягода еще и самая сочная. Для удобства собирает специальным комбайном. Так лесной урожай в три раза быстрее заполняет ведро.



Чтобы прогулку в лес ничего не омрачило, сперва стоит убедиться, что в районе не действует запрет на посещение зеленой зоны. Узнать это можно на онлайн-карте Минлесхоза.На дарах леса можно и заработать. В Минской области только стационарных заготовительных пунктов открыто более полусотни. За килограмм черники предлагают от трех до четырех рублей. Также принимают малину, вишню, садовую землянику, смородину, грибы. Этот сезон, несмотря на то, что начался на две недели позже, уже смело называют урожайным.



Экспортируют белорусскую ягоду в Прибалтику, Польшу, Россию. То, что остается на внутреннем рынке, идет на переработку в розничную сеть и в рестораны. Так, летнее меню составляют из максимально полезных ингредиентов.



Вслед за черникой, уже в августе, подоспеет брусника. А к сентябрю витаминную эстафету подхватит клюква. Так что время ягодных запасов на зиму продолжается.



