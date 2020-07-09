Сезон жатвы: аграрии убирают озимый ячмень

Аграрии Минской области убирают озимый ячмень. Освоили уже более 40 % площадей, а это почти 2 тысячи гектаров. Общий намолот сейчас составляет более 11 тысяч тонн. Средняя урожайность культуры в центральном регионе самая высокая по стране - около 57 центнеров с гектара. Убрать с полей озимый ячмень надо быстро, чтобы зерно не перезрело. Так, в одном из хозяйств Солигорского района к жатве приступили несколько дней назад. Всего предстоит убрать около 300 гектаров культуры.



Если погода не изменится, то убирать озимый рапс на зерно начнут на следующей неделе. Кстати, вместе с жатвой продолжается и второй укос. Аграрии заготавливают травянистые корма.



