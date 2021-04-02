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Сезон зимней рыбалки окончен: ОСВОД круглосуточно дежурит у водоемов
Осторожно, лед - тонкий! Специалисты ОСВОД, как только температура воздуха сменилась на стабильно положительную, круглосуточно дежурят на водных объектах. Ледовое покрытие по-прежнему сохраняется, особенно в северных районах страны, и в некоторых местах толщина льда превышает безопасный уровень 23 сантиметра. Однако структура замерзшей воды пористая и неравномерная - человека выдержит с трудом.
Постепенно сотрудники ОСВОД начнут готовиться к купальному сезону. Стартует он с началом мая. В порядок в течение этого месяца приведут пляжи и другие разрешенные для купания места.
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