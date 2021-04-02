Сезон зимней рыбалки окончен: ОСВОД круглосуточно дежурит у водоемов

Осторожно, лед - тонкий! Специалисты ОСВОД, как только температура воздуха сменилась на стабильно положительную, круглосуточно дежурят на водных объектах. Ледовое покрытие по-прежнему сохраняется, особенно в северных районах страны, и в некоторых местах толщина льда превышает безопасный уровень 23 сантиметра. Однако структура замерзшей воды пористая и неравномерная - человека выдержит с трудом.



Постепенно сотрудники ОСВОД начнут готовиться к купальному сезону. Стартует он с началом мая. В порядок в течение этого месяца приведут пляжи и другие разрешенные для купания места.



