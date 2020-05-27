Сезонная активность улиток в яблоневом саду

Жители столичного микрорайона Малиновка в социальных сетях делятся съемками виноградных улиток, которые заползают на деревья в парке. Животные собираются сразу по несколько особей и отдыхают в кронах молодых рябин и кленов. По словам ученых, такое количество моллюсков связано с периодом их размножения, который приходится как раз на конец весны. Кроме того, улиткам необходима тень - среди густой листвы.Специалисты отмечают, человеку и окружающей среде миграции моллюсков вреда не приносят. А вот в народном календаре такое количество улиток - к дождю и хорошему урожаю!



