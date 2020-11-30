Сезонный каток заработал около Дворца спорта в Минске

Зимние развлечения на свежем воздухе. В столице около Дворца спорта заработал сезонный каток. Сеансы стартуют ежедневно с 10 утра и продолжаются почти до полуночи. Кстати, площадь для выполнения фигурных элементов почти 1800 квадратов. Одновременно на лед могут выходить до двух сотен человек. В прокате 600 пар коньков. Также для посетителей предусмотрены камеры хранения, музыкальное сопровождение, есть и где подкрепиться после активного отдыха.