Сфера госзакупок на повестке дня Комитета госконтроля

Исключить как умышленные, так и неосознанные махинации в сфере госзакупок. Сегодня Комитет госконтроля Беларуси и Счетная палата России провели семинар по совершенствованию и практике проведения проверок в этой области. Встреча прошла в формате видеоконференции. По данным Счетной палаты с учётом госкорпораций сфера госзакупок составляет до 30 процентов ВВП страны-соседки. В это же время контролеры выявляют десятки тысяч нарушений. И в Беларуси речь идет о существенной статье расходов - за первое полугодие выделено из госбюджета три миллиарда 700 тысяч рублей и заключено более 2 тысяч договоров. Не секрет, что в этом вопросе крайне высоки риски коррупции