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Сфотографироваться в залах рабочих совещаний Президента можно на экскурсии во Двореце Независимости

Увидеть круглый стол "нормандской четверки", сфотографироваться в залах рабочих совещаний Президента и увидеть декорации самых главных политических событий. Дворец Независимости пригласил на экскурсию сотрудников УП "Белмедтехника", женский персонал внутренних войск МВД и прекрасных представительниц Национальной школы красоты.

Экскурсия во Дворец Независимости

Три этажа и десятки залов самого разного назначения. Например, знаменитый Зеленый зал - в прямом смысле миротворец международного значения. Здесь в 2015 году в "нормандском формате" проходили переговоры по урегулированию конфликта в Украине. И вот сегодня диалог о мире вокруг нестабильной ситуации в Украине снова актуален. Мирные переговоры были организованы при непосредственном участии нашего Президента - три первых раунда переговоров прошли в Беларуси. Первые впечатления гостей - это восхищение и гордость за созданное белорусскими мастерами здание.

Экскурсии во Дворец Независимости уже стали традицией, сюда постоянно приезжают гости из всех уголков страны. Ну а вернуться домой с селфи на фоне интерьеров - еще одна традиция для многих экскурсантов.

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