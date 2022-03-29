Сфотографироваться в залах рабочих совещаний Президента можно на экскурсии во Двореце Независимости

Три этажа и десятки залов самого разного назначения. Например, знаменитый Зеленый зал - в прямом смысле миротворец международного значения. Здесь в 2015 году в "нормандском формате" проходили переговоры по урегулированию конфликта в Украине. И вот сегодня диалог о мире вокруг нестабильной ситуации в Украине снова актуален. Мирные переговоры были организованы при непосредственном участии нашего Президента - три первых раунда переговоров прошли в Беларуси. Первые впечатления гостей - это восхищение и гордость за созданное белорусскими мастерами здание.