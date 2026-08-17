Сгоревшее хозяйство и война с соседом: что скрывается за видеообращением семьи Сенько

22 сентября 2025 года у семьи Сенько случился страшный пожар. Многодетные фермеры в одну ночь остались без хозяйства. "Кто-то пожег наш сарай вместе с живыми коровами, телятами. У нас сгорело все: сено, зерно, техника и наши любимые животные", - говорят герои видеообращения.

22 сентября будет год, как случился пожар, как идет следствие. Какие версии на данный момент рассматриваются, эти вопросы адресовали СК. Но в этом же обращении говорится не только о трагедии той ночи, а еще о тирании длиною в три года семья просит защитить от нападок соседа, который "ненавидит семью и их животных".

Чтобы узнать, что скрывается за эмоциями семьи, съемочная группа отправилась к ним в агрогородок. Соседа там не застали, он выставил дом на продажу. В телефонном разговоре мужчина категорически отказался от интервью, обозначив, что он из тех, кто свои права отстаивать в интернете или в эфире ТВ не намерен. Ему дорога деловая репутация. И, как всегда, не торопитесь делать выводы.

"Телята, телки, все сгорели заживо. Это были самые любимые животные, их дети растили с самого начала. Сгорело все: сено, техника, вещи, одежда. Если бы не люди, благотворительные организации, которые помогли детей к зиме одеть... Мы лишились в один момент всего", - поделилась жительница аг. Лошаны Татьяна Сенько.

Семья Сенько переехала в агрогородок 17 лет назад в родительский дом. Потом открыли фермерское хозяйство. Претензий у соседей не было. Все друг друга знают. Да и многие сами держат подсобное хозяйство. Но так было, пока городской, так его здесь называют, не купил землю и не построил дом, дом через дорогу от Сенько.

"Когда он стоился мы ему помогали всячески: воду давали, электричество. Когда у него застревала техника, тягали, подвозили. Дорогу песком подсыпали. Зимой дорогу чистили рано утром, потому что ему детей в школу надо было везти. Он построился в октябре 2022 года, заселился, и тут же по его наводке к нам приехала первая проверка", - рассказывают Федор и Татьяна Сенько.

"В исполком обратился единожды. А вот в другие службы - санэпидемстанция, экологические, службы правопорядка - были системные обращения на постоянной основе. У него были попытки найти правду или призвать к порядку, наверное, в его понимании. Не везде он, конечно, был прав и объективен. А службы должны были реагировать, у них нет права не приезжать и не смотреть. Я не могу сказать, что семью Сенько привлекали и наказывали, нет таких фактов. Выписывались предписания, семья Сенько устраняла эти замечания, на этом визиты заканчивались, функция контрольная заканчивалась", - пояснил председатель Минского райисполкома Денис Колесень.

В какой-то момент у семьи фермеров лопнуло терпение, решили крыть той же монетой и начали писать на активного соседа.

"Написала в инстанцию Минский городской комитет природных ресурсов, о том, что он сливает канализацию. Потом написала в лесничество, что он ульи расставил без разрешения. В Минский райисполком пошло заявление, что он рассаживает деревья без разрешения. На нашу трубу водопроводную насадил липы. Если они разрастутся, то у нас может прорвать трубу", - заявила Татьяна Сенько.

Вряд ли хоть кто-то из них подумал, какой ресурс был задействован на эти разборки. Сколько человек письма принимали, фиксировали, какие специалисты выезжали на место отреагировать. Три года за такими соседскими баталиями, как за сериалом, следит весь агрогородок.

Во время телефонного разговора с соседом фермеров, он заговорил о том, что семьей Сенько был произведен самозахват части земель. Эту информацию подтвердил и председатель Минского райисполкома Денис Колесень: "Самозахват был".

Площадь их земельного участка составляет 45 соток. И проблема в том, что посередине клочок земли не находился в их собственности. И именно на нем стоял деревянно-металлический сарай, который и сгорел.

Председатель Минского райисполкома уже после обращения в TikTok собрал все заинтересованные стороны. Было непросто и в начале встречи эмоционально. Но компромисс удалось найти.

"Подписали, скажем так, протокол согласования позиций и дальнейших наших действий, которые в последующем были реализованы, на сегодняшний день мы, в принципе, выходим на финишную прямую снятия проблемных вопросов для семьи Сенько. Смогли объяснить, что надо участок привести в исходное состояние", - отметил Денис Колесень.

"Чтобы предоставить данный земельный участок крестьянско-фермерскому хозяйству, была поставлена задача - освободить его путем сноса двух строений. На данный момент он обратился в Минский райисполком в установленном порядке для предоставления земельного участка под КФХ. После того, как будет принято решение о предоставлении крестьянско-фермерскому хозяйству земельного участка, он должен обратиться в кадастровое агентство для регистрации права", - подчеркнул начальник управления архитектуры и строительства Минского райисполкома Юрий Стуков.

А теперь перейдем к пожару. Погибли 28 коров и телята, запасы сена, зерна, техника и оборудование сгорели. Чудом спасся лишь один бычок по кличке Никифор. Застраховать свое хозяйство семья Сенько не успела.

"Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту пожара, произошедшего в агрогородке Лошаны. Отмечу, что Следственный комитет незамедлительно выбыл, и в тесном взаимодействии с другими профильными ведомствами был проведен детальный осмотр места происшествия. Подробнейшим образом зафиксирована следовая картина, обнаружены и изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования. Следователями назначен комплекс экспертных исследований, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. Предварительные выводы указывают на наличие занесенного источника возгорания. Мы рассматриваем весь спектр возможных причин, включая человеческий фактор и иное воздействие. На данном этапе следствие не исключает ни одну из рабочих версий. Расследование продолжается в непрерывном режиме. Следователи используют весь предусмотренный законом комплекс следственных действий. Отрабатываются фигуранты, в том числе с использованием таких методик, как опрос с применением полиграфа. Следственный комитет последовательно и тщательно устанавливает все обстоятельства произошедшего", - заявил официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Если резюмировать, пожар был, хозяйство не вернуть. Был ли поджог, следствие продолжается, и в его интересах пока без большого количества подробностей, но мы будем следить.

Фермерское хозяйство было, а ни постройка, ни скот застрахованы не были. Почему? Находились на земле, которая по факту семье не принадлежала. Об этом в обращении на миллион просмотров ни слова.

Что имеем на сегодняшний день? Все оформляют по букве закона. Местная власть в тесном контакте с фермерами - консультирует, помогает. Что до соседских войн, был дедлайн - 1 августа. Написанные и заверенные подписями всех сторон договоренности фермеры выполнили. Теперь очередь за их соседом. Подробности смотрите в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко".