Сгруппироваться, присесть, падать на бок - как защитить себя в гололед

В Беларуси дороги и тротуары с утра оказались покрыты коркой льда. В таких условиях медики призывают сохранять особую бдительность. Главное правило в период гололеда - не спешить. В связи со сложными погодными условиями увеличено число единиц спецтехники для обработки улиц. Так, задействованы 324 единицы техники и 648 человек.

Факт За последние две с половиной недели в Беларуси зарегистрировано 6 387 пострадавших с гололедной и холодовой травмой.

Больше всего в Витебской области - почти 1,5 тысячи. При этом риск падения можно уменьшить, если придерживаться простых правил. Подробнее расскажет Юлия Хмель.

Осторожно, гололед! О том, как защитить себя от падения - репортаж "Панорамы".

Январский гололед

Туман, мокрый снег и гололедица. Такой своеобразный новогодний подарок преподнесла погода белорусам. А вместе с тем и повышенный риск травматизма. Для Елены Матюшевской первый день нового года начался не по-праздничному, а с больничной палаты. Во дворе дома женщина поскользнулась на обледенелом участке, как итог - перелом ноги.

По словам медиков, потенциально опасные места в период гололеда - это ступеньки подъездов, переходов, остановки общественного транспорта и горки. Внимательно стоит отнестись и к выбору зимней обуви: она должна быть на плоской подошве или с низким каблуком.









news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/f9b/1xty51w42hgiq5o5343ebk1qzzo06dsx.jpg





Степень повреждения еще зависит от того, как правильно падать. Если чувствуете, что теряете равновесие, нужно постараться сгруппироваться. По возможности присесть, чтобы уменьшить высоту падения. Безопаснее падать на бок.

Так можно сохранить целыми кости таза, позвоночник и конечности. А голову лучше втянуть в плечи, локти прижать к бокам, спину выпрямить, ноги слегка согнуть.

Неоптимистичный прогноз синоптиков

Впрочем, до выходных синоптики прогнозируют перепады температуры. А в отдельных районах - усиление ветра до 18 метров в секунду. К субботе в страну уже начнет возвращаться зимний характер погоды.

В таких условиях медики призывают сохранять особую бдительность при передвижении.