Шадров о выборах в Польше: Это выборы без выбора

"И та, и другая политическая сила являются проводниками не очень польских интересов. Многие политические лидеры прошли проверку на лояльность перед большим заокеанским братом. В этом смысле это выборы без выбора, потому что что ни делай, все равно Польша была, есть и, судя по всему, в ближайшей перспективе будет в геополитическом плане обслуживать интересы не своего народа, а зарубежных хозяев. Так что какая разница, какую из кукол выберут зрители, все равно этих кукол дергают за ниточки кукловоды, которые не всегда на виду, но они точно есть", - заявил Константин Шадров.