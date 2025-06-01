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Шадров о выборах в Польше: Это выборы без выбора
Особой разницы в политических подходах между кандидатами от двух правящих партий на выборах Польше нет. Оба являются марионетками заокеанского куратора, который стоит за лидерами гонки. Таким мнением с "Первым информационным" поделился доцент российского Госуниверситета "Дубна" Константин Шадров.
"И та, и другая политическая сила являются проводниками не очень польских интересов. Многие политические лидеры прошли проверку на лояльность перед большим заокеанским братом. В этом смысле это выборы без выбора, потому что что ни делай, все равно Польша была, есть и, судя по всему, в ближайшей перспективе будет в геополитическом плане обслуживать интересы не своего народа, а зарубежных хозяев. Так что какая разница, какую из кукол выберут зрители, все равно этих кукол дергают за ниточки кукловоды, которые не всегда на виду, но они точно есть", - заявил Константин Шадров.