Германия все глубже увязает в милитаризации. Внутри страны возникают экономические проблемы и растет недовольство граждан. Но Берлин продолжает усиливать антироссийскую риторику.

Мнением о том, почему и без того непопулярный канцлер Мерц продолжает губительный для страны курс, поделился секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

"Это делается только с одной целью - отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем на выдуманную российскую угрозу. Ни к чему хорошему, в первую очередь для самой Германии, это не приведет", - считает эксперт.

По его мнению, это прямой и очень быстрый путь к пропасти. Германия разрушила свою атомную промышленность и продолжает разрушать экономику. Деньги в стране заканчиваются, но Берлин тратит огромные средства на инфраструктуру так называемой европейской безопасности и за бешеные деньги закупает у США системы ракетного базирования, наведения и запуска.

"Здесь есть такая иезуитская логика: чем глупее, примитивнее и отвратительнее фигура нынешнего канцлера, тем проще потом списать на него все огрехи, сложности и проблемы. Поэтому неважно, останется ли Мерц, уйдет ли он в отставку или его сменят на очередного "болванчика" - от этого ничего не изменится", - полагает секретарь Союза журналистов России.

"Кардинально ситуация в Германии может поменяться только в случае настоящей победы "Альтернативы для Германии". Но, понимая, как много стоит на кону, я скорее верю, что власти устроят какие-нибудь провокации", - заявил Тимур Шафир.