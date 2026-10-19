Шафир о протестах во Франции: Макрону абсолютно все равно, что будет дальше

Эксперты отмечают, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона, прозвучавшее накануне, было бессодержательным, ведь он не предложил действенных способов решения проблем. Жители Франции от такой политики уже устали.

"Это слабое выступление Макрона, а ему нечего сказать. Ему нечего сказать своим гражданам, тому, кто придет на смену. Поэтому он несет какую-то чушь, предлагает всем сесть за стол и о чем-то еще раз поговорить. Во-первых, он предлагает профсоюзным лидерам. А если они сядут за стол и ни о чем не договорятся, что будет тогда? Такое слабое заявление вызвало только одним - ему абсолютно все равно, что будет дальше. Макрон - француз по паспорту. На самом деле, он не француз, он представитель большого транснационального капитала, который до того, как заехать в Елисейский дворец, обслуживал в первую очередь интересы этого большого транснационального капитала", - отметил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.