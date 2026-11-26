Резонансное интервью Александра Лукашенко французскому изданию Le Point продолжают обсуждать эксперты.

Президент Беларуси открыт к диалогу даже в условиях беспрецедентного внешнего давления, продолжает общаться с зарубежными журналистами и отвечать на острые вопросы, не избегая сложных тем. Такой подход, по мнению экспертов, выгодно отличается от поведения ряда европейских политиков, которые все чаще уклоняются от прямого общения с прессой.

"Пример открытости, пример того, что Президент Александр Лукашенко даже в самые напряженные годы давления на страну продолжал выходить с ними на контакт, продолжал давать длительные, насыщенные и выдержанные в этой тональности интервью, может послужить хорошим образцом для целого ряда европейских руководителей, которые убегают не только от полноценного контакта и интервью, но и от элементарных базовых вопросов российских и белорусских журналистов. Это показывает, демонстрирует, в том числе очень большую разницу", - отметил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.