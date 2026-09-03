Саммит ШОС вызвал бурную реакцию у западных СМИ, не обошли они стороной и вопросы ближневосточного конфликта. Эксперты отмечают: Иран наглядно продемонстрировал, что гегемония США больше не является непререкаемой. А саммит в Бишкеке подтвердил: ШОС превратилась в один из ключевых центров силы на мировой арене.

По мнению аналитиков, прежние рычаги влияния стремительно теряют свою силу, и это вызывает столь острую реакцию Запада.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России: "Нынешняя ситуация с Ираном вне зависимости от политических деталей этого противостояния показывает, что любая односторонняя агрессия достаточно просто протекать не будет, именно в силу многополярности. Это не значит, что будет создан какой-то единый фронт отпора агрессору, но это значит, что у другой стороны появляется очень много разных каналов поддержки - будь то Китай, будь то Россия, будь то некоторые латиноамериканские страны. Это первое. А второе, наверное, более важное. Ситуация с Ираном (и не только с ним) - это же не только бомбардировки, это санкции. Первое, чем начинают душить, - санкции. А на саммите ШОС неоднократно прозвучало - и в контексте Ирана, и не только, - что мы больше не собираемся воспринимать санкции как дипломатический инструмент. Мы воспринимаем санкции во многом как незаконное и практически всегда одностороннее волюнтаристское решение той или иной стороны, будь то Евросоюз или США. Соответственно, санкции теряют свою легитимность. Именно поэтому западные СМИ так остро отреагировали на эту тему: это обрушает один из столпов уверенности Запада в собственной непогрешимости и правоте своих действий".