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Шафир: Украина дорого заплатит за военную помощь США

Поставки вооружений, боеприпасов, оборудования Украине от Соединенных Штатов Америки уже достигают десятки миллиардов долларов, а обойдутся Киеву несравнимо дороже. Так утверждает секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

По его словам, рано или поздно Вашингтон потребует компенсаций за ленд-лиз.

Это машина безостановочных поставок техники, кредитования, ленд-лиза Украине, которая в той или иной степени была достаточно хорошо просчитана. Мы прекрасно понимаем, что поставки вооружений, техники, кредиты на военные цели - это не благотворительность, это не работа Санта-Клауса, это все то, за что, по мнению Соединенных Штатов Америки, Украина когда-то должна будет платить репарации: либо деньгами, либо территориями, либо промышленностью - чем угодно. Естественно, это закладывалось в определенные, что называется, бухгалтерские книги. И в этом плане мнение населения США американское руководство интересовало мало, собственно говоря, как и всегда. Ну, подумаешь, митинги, подумаешь, неприятные вопросы задают на конференциях, ну, подумаешь, там какие-то протестующие иногда выходят на протесты!
Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

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