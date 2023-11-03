Шафир: Украина дорого заплатит за военную помощь США

Это машина безостановочных поставок техники, кредитования, ленд-лиза Украине, которая в той или иной степени была достаточно хорошо просчитана. Мы прекрасно понимаем, что поставки вооружений, техники, кредиты на военные цели - это не благотворительность, это не работа Санта-Клауса, это все то, за что, по мнению Соединенных Штатов Америки, Украина когда-то должна будет платить репарации: либо деньгами, либо территориями, либо промышленностью - чем угодно. Естественно, это закладывалось в определенные, что называется, бухгалтерские книги. И в этом плане мнение населения США американское руководство интересовало мало, собственно говоря, как и всегда. Ну, подумаешь, митинги, подумаешь, неприятные вопросы задают на конференциях, ну, подумаешь, там какие-то протестующие иногда выходят на протесты!

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России