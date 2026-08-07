"Шаг к успеху": открытый диалог с молодежью прошел в детском лагере "Беларусь"

Быть полезным обществу и уверенно идти к своей цели. Республиканская информационно-просветительская акция "Шаг к успеху" собирает новых слушателей. На этот раз площадкой для открытого диалога стал детский оздоровительный лагерь "Беларусь". На встречу с молодежью пришли топовые спикеры: зампредседателя Мингорисполкома и заместитель начальника администрации Партизанского района столицы. Среди актуальных тем - выбор будущей профессии, секреты карьерного роста,

Участница акции "Шаг к успеху":

"Мне было очень интересно. Я участвую в этой акции первый раз. Я очень много узнала о приглашенных гостях: в какой школе учились, кем были их родители. Лагерь - возможность отдохнуть, насладиться природой, подышать свежим воздухом, поактивничать, побегать, попрыгать, поучаствовать в разных конкурсах, попробовать себя во всем".

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:

"Безусловно, в рамках городского проекта "Шаг к успеху" в каждый оздоровительный лагерь приезжают депутаты, должностные лица, известные спортсмены, деятели культуры, которые общаются с ребятами на разные темы, отвечают на их вопросы, рассказывают о своем жизненном пути. В Минске ежегодно реализуются более 500 проектов, которые разрабатываются как раз школьниками, студентами. Это проекты самого различного профиля, касающиеся и благоустройства города, и создания зон отдыха, и проекты по информатизации".

Встречи с известными земляками и представителями руководства города - лучшая мотивация для молодежи, которая сейчас делает первый серьезный шаг к успеху. После завершения диалога гости ознакомились с условиями отдыха и образовательной программой лагеря. Среди участников смены - 140 молодых профессиональных спортсменов.