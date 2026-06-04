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Шаг в профессию без лишних лет за партой: почему девятиклассники массово идут в колледжи

Для выпускников 9-х классов наступила горячая пора. Время, когда школьные отметки превращаются во взрослые решения: остаться на 2 года в родных стенах или пойти получать профессию. И многие выбирают колледжи. Так, в этом году только на профессионально-техническое обучение планируют принять 29 тыс. человек. На 1 тыс. больше, чем в прошлом. Расскажем, почему молодежь все чаще выбирает станок и компьютер вместо школьной парты.

Тем временем у девятиклассников в самом разгаре выпускные экзамены. Позади математика и русский язык, впереди - история Беларуси и белорусский язык. Экзамены - это не просто проверка знаний, а важный рубеж, за которым ребят ждет первое взрослое решение: куда поступать дальше?

Иван, учащийся 30-й столичной школы, свой выбор уже сделал: как сдаст экзамены, будет поступать в машиностроительный колледж.

Иван Рыженков, учащийся ГУО "СШ № 30" г. Минска:

"Большинство моих одноклассников уходят учиться в колледж, потому что тоже хотят войти во взрослую жизнь и пойти работать по специальности. С раннего детства уже появляется ответственность у человека и идеальный шаг в жизнь".

Интерес к профессионально-техническому и среднему специальному образованию в Беларуси уверенно растет. Только в 30-й школе столицы половина девятиклассников выбирают колледжи. А таковых по стране - 289. И в этом году они распахнут свои двери для учащихся - на уровень ПТО запланирован набор в 29 тыс. человек, на ССО - порядка 40 тыс.

Александра Петрова

Александра Петрова, заместитель начальника Главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь:

"Более 75 % контрольных цифр приема в ПТО отдано под реальный сектор экономики: инженерные отрасли, строительство и сельское хозяйство. На уровне ССО инженерный профиль тоже лидирует, но также востребованы педагогические и медицинские специальности". Более 75% контрольных цифр приема в ПТО отдано под реальный сектор экономики: инженерные отрасли, строительство и сельское хозяйство. На уровне ССО инженерный профиль тоже лидирует, но также востребованы педагогические и медицинские специальности".

В эту вступительную кампанию в колледжах страны имеются нововведения. В основном они касаются новых специальностей. На выбор абитуриентам предложат 93 новых направления обучения. Так, в системе среднего специального образования появились "Дизайн анимации" и "Управление продажами", а профессионально-техническое пополнилось специальностями "Косметик", "Оператор коптильной установки", "Красильщик" и другими.

В выборе профессии у ребят тоже наметились четкие тренды. Традиционно высоким спросом пользуются IT-направления и программирование. Однако в этом году абитуриенты активно смотрят и на прикладные специальности. В лидерах - машиностроение, робототехника и обслуживание высокоточного оборудования - то, что сегодня особенно востребовано экономикой страны.

обучение на предприятии

Из года в год автомеханический колледж Минска пользуется высоким спросом среди абитуриентов. В подтверждение - прошлогодние вступительные баллы - 8,8. И конкурс с каждой вступительной кампанией только растет. Сегодня здесь обучается около 1200 человек. Занятия проходят в классах, оснащенных по последнему слову техники. Ключевое преимущество колледжа - практикоориентированность: уже после 2-го курса учащиеся проходят практику на флагманах отечественной промышленности - Минский автомобильный завод, Минский завод колесных тягачей и Минский моторный завод.

Виктор Исаков, заместитель директора по производственному обучению Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого

Виктор Исаков, заместитель директора по производственному обучению Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого:

"Оборудование мирового уровня для того, чтобы соответствовать всем тенденциям развития производства автомобилестроения. За последние годы мы набираем 300 человек примерно. В этом году будет набор только бюджетный. Если брать по конкурсу 2025 года, то конкурс составлял в зависимости от специальностей от 1,2 до 1,8 человек на место".

Егор Есьман, студент Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого

Егор Есьман, студент Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого:

"Хотелось побыстрее уже получить профессиональные знания и навыки, пойти работать по специальности. Нравятся больше всего практики разнообразные внутри самого колледжа и профессиональные, когда уже выходим на предприятие".

Егор Лазерь, студент Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого

Егор Лазерь, студент Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого:

"Я хотел уйти именно после 9-го класса, чтобы вот эти два года не отсиживать в школе, а пройти здесь курс обучения 10-11-х классов за один год и далее уже обучаться по своей специальности, получать профессию, знания и практические навыки".

Егор Лазерь и Егор Есьман - студенты 3-го курса автомеханического колледжа. О своем решении поступить после 9-го класса ни разу не пожалели. Сегодня они на "ты" с новейшим оборудованием для обслуживания любого вида транспорта. После выпуска оба намерены продолжить обучение в БНТУ.

Приемная кампания в колледжи страны стартует через месяц. На уровень профессионально-технического образования документы начнут принимать с 15 июня по 23 августа. Сроки подачи документов на ступень ССО - с 18 июля по 17 августа.

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образование