Шаг в профессию без лишних лет за партой: почему девятиклассники массово идут в колледжи

Для выпускников 9-х классов наступила горячая пора. Время, когда школьные отметки превращаются во взрослые решения: остаться на 2 года в родных стенах или пойти получать профессию. И многие выбирают колледжи. Так, в этом году только на профессионально-техническое обучение планируют принять 29 тыс. человек. На 1 тыс. больше, чем в прошлом. Расскажем, почему молодежь все чаще выбирает станок и компьютер вместо школьной парты.

Тем временем у девятиклассников в самом разгаре выпускные экзамены. Позади математика и русский язык, впереди - история Беларуси и белорусский язык. Экзамены - это не просто проверка знаний, а важный рубеж, за которым ребят ждет первое взрослое решение: куда поступать дальше?

Иван, учащийся 30-й столичной школы, свой выбор уже сделал: как сдаст экзамены, будет поступать в машиностроительный колледж.

Иван Рыженков, учащийся ГУО "СШ № 30" г. Минска:

"Большинство моих одноклассников уходят учиться в колледж, потому что тоже хотят войти во взрослую жизнь и пойти работать по специальности. С раннего детства уже появляется ответственность у человека и идеальный шаг в жизнь".

Интерес к профессионально-техническому и среднему специальному образованию в Беларуси уверенно растет. Только в 30-й школе столицы половина девятиклассников выбирают колледжи. А таковых по стране - 289. И в этом году они распахнут свои двери для учащихся - на уровень ПТО запланирован набор в 29 тыс. человек, на ССО - порядка 40 тыс.

Александра Петрова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d04ca1a-d2ba-4cb5-b548-d1c68a890058/conversions/36d53a0b-08f2-46f3-b6ee-05efdd78815d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d04ca1a-d2ba-4cb5-b548-d1c68a890058/conversions/36d53a0b-08f2-46f3-b6ee-05efdd78815d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d04ca1a-d2ba-4cb5-b548-d1c68a890058/conversions/36d53a0b-08f2-46f3-b6ee-05efdd78815d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d04ca1a-d2ba-4cb5-b548-d1c68a890058/conversions/36d53a0b-08f2-46f3-b6ee-05efdd78815d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александра Петрова, заместитель начальника Главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь:

"Более 75 % контрольных цифр приема в ПТО отдано под реальный сектор экономики: инженерные отрасли, строительство и сельское хозяйство. На уровне ССО инженерный профиль тоже лидирует, но также востребованы педагогические и медицинские специальности". Более 75% контрольных цифр приема в ПТО отдано под реальный сектор экономики: инженерные отрасли, строительство и сельское хозяйство. На уровне ССО инженерный профиль тоже лидирует, но также востребованы педагогические и медицинские специальности".

В эту вступительную кампанию в колледжах страны имеются нововведения. В основном они касаются новых специальностей. На выбор абитуриентам предложат 93 новых направления обучения. Так, в системе среднего специального образования появились "Дизайн анимации" и "Управление продажами", а профессионально-техническое пополнилось специальностями "Косметик", "Оператор коптильной установки", "Красильщик" и другими.

В выборе профессии у ребят тоже наметились четкие тренды. Традиционно высоким спросом пользуются IT-направления и программирование. Однако в этом году абитуриенты активно смотрят и на прикладные специальности. В лидерах - машиностроение, робототехника и обслуживание высокоточного оборудования - то, что сегодня особенно востребовано экономикой страны.

обучение на предприятии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d719ed6-9351-4685-af9a-678329fba958/conversions/ee3ccb67-7e39-44ff-aec0-5936c113b025-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d719ed6-9351-4685-af9a-678329fba958/conversions/ee3ccb67-7e39-44ff-aec0-5936c113b025-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d719ed6-9351-4685-af9a-678329fba958/conversions/ee3ccb67-7e39-44ff-aec0-5936c113b025-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d719ed6-9351-4685-af9a-678329fba958/conversions/ee3ccb67-7e39-44ff-aec0-5936c113b025-xl-___webp_1920.webp 1920w

Из года в год автомеханический колледж Минска пользуется высоким спросом среди абитуриентов. В подтверждение - прошлогодние вступительные баллы - 8,8. И конкурс с каждой вступительной кампанией только растет. Сегодня здесь обучается около 1200 человек. Занятия проходят в классах, оснащенных по последнему слову техники. Ключевое преимущество колледжа - практикоориентированность: уже после 2-го курса учащиеся проходят практику на флагманах отечественной промышленности - Минский автомобильный завод, Минский завод колесных тягачей и Минский моторный завод.

Виктор Исаков, заместитель директора по производственному обучению Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/811098a1-739b-467b-944e-2642f3b85169/conversions/98eda5b6-1127-4117-b47e-f08786c2a771-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/811098a1-739b-467b-944e-2642f3b85169/conversions/98eda5b6-1127-4117-b47e-f08786c2a771-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/811098a1-739b-467b-944e-2642f3b85169/conversions/98eda5b6-1127-4117-b47e-f08786c2a771-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/811098a1-739b-467b-944e-2642f3b85169/conversions/98eda5b6-1127-4117-b47e-f08786c2a771-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Исаков, заместитель директора по производственному обучению Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого:

"Оборудование мирового уровня для того, чтобы соответствовать всем тенденциям развития производства автомобилестроения. За последние годы мы набираем 300 человек примерно. В этом году будет набор только бюджетный. Если брать по конкурсу 2025 года, то конкурс составлял в зависимости от специальностей от 1,2 до 1,8 человек на место".

Егор Есьман, студент Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a2555c7-f868-407d-b00f-a7c911604d41/conversions/6897aab8-9a69-400a-a623-281a6af35699-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a2555c7-f868-407d-b00f-a7c911604d41/conversions/6897aab8-9a69-400a-a623-281a6af35699-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a2555c7-f868-407d-b00f-a7c911604d41/conversions/6897aab8-9a69-400a-a623-281a6af35699-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a2555c7-f868-407d-b00f-a7c911604d41/conversions/6897aab8-9a69-400a-a623-281a6af35699-xl-___webp_1920.webp 1920w

Егор Есьман, студент Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого:

"Хотелось побыстрее уже получить профессиональные знания и навыки, пойти работать по специальности. Нравятся больше всего практики разнообразные внутри самого колледжа и профессиональные, когда уже выходим на предприятие".

Егор Лазерь, студент Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/486a035a-f569-4a14-963d-acf6db083f27/conversions/f12f724e-1a85-4d85-9c7c-70adfd47037d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/486a035a-f569-4a14-963d-acf6db083f27/conversions/f12f724e-1a85-4d85-9c7c-70adfd47037d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/486a035a-f569-4a14-963d-acf6db083f27/conversions/f12f724e-1a85-4d85-9c7c-70adfd47037d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/486a035a-f569-4a14-963d-acf6db083f27/conversions/f12f724e-1a85-4d85-9c7c-70adfd47037d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Егор Лазерь, студент Минского государственного автомеханического колледжа имени М. С. Высоцкого:

"Я хотел уйти именно после 9-го класса, чтобы вот эти два года не отсиживать в школе, а пройти здесь курс обучения 10-11-х классов за один год и далее уже обучаться по своей специальности, получать профессию, знания и практические навыки".

Егор Лазерь и Егор Есьман - студенты 3-го курса автомеханического колледжа. О своем решении поступить после 9-го класса ни разу не пожалели. Сегодня они на "ты" с новейшим оборудованием для обслуживания любого вида транспорта. После выпуска оба намерены продолжить обучение в БНТУ.