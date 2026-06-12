Шаг во взрослую жизнь - более 58 тыс. 11-классников по всей Беларуси прощаются со школой

12 июня более 58 тыс. 11-классников по всей Беларуси прощаются со школой. Амбициозные, талантливые, целеустремленные, они делают первый и, пожалуй, самый важный шаг во взрослую жизнь. Им предстоит строить будущее.

В каждом уголке страны проходит масштабный праздник - как в школах, так и на городских площадках.

Яркие, талантливые, настоящие… Каждый росчерк пера этих ребят, смелая мысль и решительное действие - часть большого будущего Беларуси. Еще вчера их за руку на 1 сентября вела мама, а уже сегодня, получив максимальные результаты, ребята начинают взрослую жизнь. Особенно радостно, что планируют они этот путь пройти вместе со своей страной, ведь в Беларуси для них сегодня делается все.

В 2026 году юноши и девушки обновили страновой рекорд по количеству стобалльников. По выбору предметов с максимальным результатом можно сделать вывод, что в стране будет много талантливых физиков, фармацевтов, педагогов, юристов и экономистов. Ребят на все 100 теперь реже увидишь только лишь за книгами - они на сцене, в спорте, с друзьями, ведь талантливый человек должен быть талантлив во всем.

Юлия Корохова, выпускница лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ:

"После 9-го класса поступила в лицей на обществоведческий профиль, где профильные предметы - обществоведение английский. Участвовала в различного рода олимпиадах по английскому языку, поэтому точно знала, что хочу изучать его дальше и на повышенном уровне. Сдавала ЦЭ по обществоведению и русскому. Получила два стобалльных результата. Таких результатов достигаешь, что сам не веришь, но учителя делают все, чтобы это получилось. Спасибо им огромное за поддержку, за знания - за все".

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Только в столице 841 одиннадцатиклассник завершает обучение с золотой или серебряной медалью. За плечами у ребят долгий путь: они решали сложные задачи, защищали проекты, побеждали на олимпиадах, завоевывая медали. А сегодня делают важный шаг в новую, счастливую и успешную жизнь.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Хотелось бы отметить достаточно высокий уровень сдачи централизованного экзамена и централизованного тестирования. В этом году у нас больше стобалльников. Это говорит о том, что конкурсы будут очень серьезные в наши университеты. Мы видим, что средний балл по всем предметам поднялся примерно на 2-3 пункта. Это тоже свидетельство того, что проходные баллы будут увеличиваться".

Прощаться со школой и радостно, и немного грустно, ведь за столько лет она стала для ребят вторым домом. Для родителей это возможность вновь пережить школьные годы, для учителей - наяву увидеть прекрасный результат кропотливого каждодневного труда.

Александр Фельдман, народный учитель Беларуси, учитель математики СШ № 19 г. Минска:

"Было всегда желание, чтобы мои выпускники были успешными людьми. Это выбор выпускника - поступать ему или пойти работать. В основном все ученики были мотивированы, и они, конечно, хотели поступить куда-то учиться".

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Гордое право хранить честь мундира и стать настоящим офицером сегодня получили выпускники Суворовского училища. На плацу демонстрация того, чему научились за четыре года учебы, а еще строевой шаг, парадные кители и троекратное "ура". В юбилейном, 70-м выпуске в строю четыре медалиста.

Иван Новицкий, выпускник Минского суворовского военного училища:

"Я очень благодарен, что мои родители меня поддержали при поступлении в данное учебное заведение. Я планирую стать офицером и в будущем дойти до генерала, ведь говорят, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом".

Владимир Новицкий, отец выпускника Минского суворовского военного училища:

"Я считаю, что в стенах Суворовского училища очень многое дали моему сыну, воспитали его характер, сделали из него лидера".

Несмотря на погодные условия, выпускной состоится, причем ярко и с размахом. После торжественного вручения аттестатов и медалей в родных школах столичных выпускников ждет грандиозная новация. Минск будет праздновать в абсолютно новом формате: развлекательную программу примут четыре крупнейшие площадки города. Для ребят выступят топовые артисты и блогеры, а масштабный марафон завершится зажигательной дискотекой. Праздник продлится до самого рассвета - вчерашние школьники встретят первый день своей новой взрослой жизни.

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:

"В этом году мы как никогда радуемся результатам ребят, которые достойно завершили обучение. По результатам централизованных экзаменов у нас 341 выпускник набрал стобалльный результат. Это очень высокие показатели. Более 800 медалистов в городе Минске. Конечно, это свидетельство того, что ребята получили хорошие, прочные знания, качественное образование и, безусловно, готовы к тому, чтобы продолжить образовательную траекторию, определиться с выбором будущей профессии".