Шаг в пропасть на высоте 1200 метров - у комбата Денисенко более 200 прыжков

Для меня десантник - это не только защитник Родины, не только мужественный человек. Это мужчина, который в транспорте уступит место девушке, который при выходе из магазина или входе откроет дверь, который, заходя домой, сможет помочь занести соседке коляску, который, даже сидя за рулем, уступит девушке дорогу, чтобы она могла проехать, когда большая пробка. Десантник - человек, у которого есть при этом чувство юмора, который обладает харизмой, при этом который боится, но способен побороть страх, боится, но делает. И неважно, с чем это связано: с прыжком с парашютом, в каких-то жизненных ситуациях, в решении какой-то жизненной позиции. Боишься, но делаешь!

Иван Денисенко, командир батальона 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси