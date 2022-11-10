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Шаг в пропасть на высоте 1200 метров - у комбата Денисенко более 200 прыжков
Шаг в пропасть на высотке 1200 метров. Решиться на такое сможет не каждый. Но для десантников это не только норма (любой офицер контрактник ССО должен выполнить в год 4 прыжка), но и их жизнь. Это отдельная каста военнослужащих, которые готовы выполнять задачи в любое время в любом месте. Наблюдая за тем, как эти ребята один за одним покидают самолет на километровой высоте, смысл этой фразы открывается совсем иначе даже для человека далеко от десанта.
Подниматься как можно выше для комбата Денисенко и его бойцов - дело привычное. Но если среди этих десантников есть и первоходки - те, кто прыгает впервые, и бывалые - те, кто совершил уже несколько десятков прыжков, то Иван даже среди своих профи. Огромный опыт сегодня позволяет командиру десантироваться не только с обычным купольным, но и с парашютом типа "крыло". А это уже не просто десант, а настоящий спорт.
Каждый раз, заходя в самолет/вертолет, испытываешь мандраж, потому что это не поход в магазин. Ты выходишь в бездну и не догадываешься о том, что все будет нормально или что-то пойдет не так, поэтому нельзя здесь не бояться. Если ты не боишься, значит, что-то не так.
У комбата Денисенко больше 200 прыжков. Это много, но не предел. Среди военнослужащих 38-й бригады есть и такие, у кого больше полутысячи. Тем, кто не делал шаг в бездну на высоте птичьего полета, это чувство не понять. Вообще же именно в этот момент, находясь в самолете, можно уловить ту суть, которая отличает десантника. Парашют проверен и уложен, все действия отработаны до автоматизма, за плечами сотни прыжков. Но что ни говори, это шаг в неизвестность. И они его делают, и сделают, если даже внизу будет не полигон, а боевые действия, потому что Силы специальных операций, потому что бойцы 38-й бригады, потому что десант.
Для меня десантник - это не только защитник Родины, не только мужественный человек. Это мужчина, который в транспорте уступит место девушке, который при выходе из магазина или входе откроет дверь, который, заходя домой, сможет помочь занести соседке коляску, который, даже сидя за рулем, уступит девушке дорогу, чтобы она могла проехать, когда большая пробка. Десантник - человек, у которого есть при этом чувство юмора, который обладает харизмой, при этом который боится, но способен побороть страх, боится, но делает. И неважно, с чем это связано: с прыжком с парашютом, в каких-то жизненных ситуациях, в решении какой-то жизненной позиции. Боишься, но делаешь!
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