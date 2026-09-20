Шагаем вместе - в Беларуси продолжается "Марафон 10 000 шагов"

Краткий пересказ от ИИ

"Идем к морю всей страной!" Этот слоган сегодня объединяет почти 50 тыс. людей самого разного возраста и профессий, физической формы и активности, целые семьи и компании. 24 июля Президентский спортивный клуб объявил о запуске нового проекта "Марафон 10 000 шагов". Главная его идея - показать, что забота о здоровье начинается с простых привычек.

И для этого не нужны изнурительные тренировки или походы в тренажерный зал. Чтобы стать претендентом на главный приз, а это сертификат на сумму 15 тыс. рублей, активно шагающим по всей стране белорусам необходимо преодолеть отметку в 1 млн шагов и подтвердить 80 активных дней.

Тамару Козловскую в Лиде знают многие, особенно владельцы домашних животных. От опытного и искренне любящего свое дело ветеринара не утаится ни один недуг питомца. В свободное от работы время Тамара увлечена еще одним хобби - она снимает видеоролики и активно участвует в различных конкурсах. Покорить реку на импровизированном сапборде и выиграть первый приз за лучшее плавсредство - для нее проще простого.

Борьба в спортивных состязаниях дает Тамаре и адреналин, и пользу для здоровья. Поэтому, узнав о "Марафоне 10 000 шагов" Президентского спортивного клуба, она не сомневалась ни секунды.

Тамара Козловская, участница проекта "Марафон 10 000 шагов":

"Не обязательно быть спортсменом или профессиональным марафонцем. Я просто призываю женщин, у которых нет проблем со здоровьем, но не хватает подвижности, начать ходить. Попробуйте походить хотя бы неделю, и уже на второй вы увидите результаты - почувствуете, что просто летаете! А марафон ведь продлится до 31 октября. Представляете, что будет через полтора месяца? Я буду летать как пушинка! Ну и веса, наверное, немного скину, потому что сейчас осознанно заставляю себя ходить".

Любопытный факт. За прогулку в 10 тыс. шагов в среднем можно сжечь от 300 до 500 калорий. Тут конечно все зависит от нескольких условий. Полный человек сожжет больше калорий, чем худой. Точно также как и быстро идущий, чем спокойно прогуливающийся. Увеличит расход калорий и ходьба в гору или по лестнице. Прогулка напрямую влияет на ваш аппетит. 30-40 минут в спокойном темпе его снизят.

Екатерина Скурат, амбассадор проекта "Марафон 10 000 шагов":

"Чем отличаются шаги, когда вы ходите, как у нас принято говорить, как слон, да? Когда вы ходите громкими шлепающими шагами и когда вы ходите, как ниндзя на цыпочках. Конечно, шлепающий шаг, он сам в себе несет опасность того, что у вас ударная волна и осевая нагрузка будут уходить на коленные, тазобедренные суставы, на позвоночник нагрузка может пойти. От этого могут появляться боли в спине, в пояснице. А мягкий шаг с плавным перекатом и переносом веса тела с пятки на носок будет позволять вам максимально полезно и безболезненно проводить вот эту активность".

Соцсети участников марафона изо дня в день пополняются новыми роликами. Шагая по своему родному городу, люди параллельно знакомят своих подписчиков с местными достопримечательностями.

Кирилл Юшкевич пошел дальше. Парень теперь сам разрабатывает яркие и интересные маршруты для "10 000 шагов".

Кирилл Юшкевич, участник проекта "Марафон 10 000 шагов":

"Я недавно ездил в Солигорск, и попал туда в праздник шахтера. Я об этом и не знал, а узнал тогда, когда начал записывать маршруты и гулять по городу. Меня удивило, насколько там большие и красивые парки. Там так все чисто, там дружелюбно, там настолько красиво. Меня это вдохновило, что там есть где пройтись, не то что 10 тыс., там есть где пройти 30 тыс. шагов. Солигорские парки все большие, чистые и уютные. Мне очень понравилось гулять по этим паркам. Я обязательно еще вернусь в Солигорск".

В марафоне участвуют целыми семьями, и это только объединяет.

Александр Леонович, участник проекта "Марафон 10 000 шагов":

"Самая большая польза - это то, что мы проводим больше времени с семьей. Мы стали и по утрам гулять больше и вечером выходим на прогулки, дошагиваем и в дождь, и в слякоть".

Пройти как минимум 10 тыс. шагов за день, на самом деле, проще простого. Ведь фиксируются все ваши передвижения в течение суток - походы в магазин, дорога на работу или учебу, а если еще отказаться от автомобиля, велосипеда или самоката - смотришь, и все 20 тыс. наберется. А уж если не повезло, и день получился не таким активным, есть несколько лайфхаков от самих участников.

"У меня вот не получается утром гулять, поэтому у меня есть беговая дорожка. И, наверное, тысячи три я делаю перед работой. Это два раза по 20 минут. У меня просто скорость маленькая. Я хожу 2,5 км в час. Я ж не спортсмен. Потом примерно 2 тыс. нахожу на работе, а потом смотрю, сколько мне не достает, и пошла гулять", - поделилась участница марафона Тамара Козловская.

Джулия Некрасова, участница проекта "Марафон 10 000 шагов":

"Быстренько стараемся находить по дому, кругами, чтобы как можно больше шагов, иногда вверх-вниз по лестнице можно в доме подняться, тоже помогает. Ну, сколько ступенек, столько будет шагов, как бы добавлено. Какие лайфхаки. Иногда можно ходить на месте, чтобы время не терять. А иногда бывает так, что времени уже осталось очень мало, а шагов надо пройти очень много. Тогда начинаем быстренько на одном месте ходить".

Амбассадор проекта "Марафон 10 000 шагов" Екатерина Скурат призвала брать с собой на прогулку любимых, семьи и домашних животных, а также выбирать удобную одежду и обувь. По ее словам, в приятной компании за общением можно незаметно пройти не только 10 тыс. шагов, но и все 20 или 30 тыс.

31 октября станет последним днем марафона. После чего станет известен и первый его победитель - он определится рандомно среди всех тех, кто выполнил условия проекта, у которого совершенно точно должен быть второй сезон.