Шагал возвращается домой: шедевр "Над городом" впервые привезут в Витебск

Эпохальное событие - шедевр художника Марка Шагала "Над городом" впервые едет в Беларусь. Марк и Белла будут парить над родным Витебском два месяца. Картина "Над городом" - третий штрих из легендарного триптиха мастера.

Такие долгожданные и длительные гастроли стали возможны благодаря итоговым переговорам Министерства культуры Беларуси и Всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея". Подписи под гарантийным письмом поставлены 6 июля.

Художественный музей Витебска 3 года подготавливал почву для встречи. Первый показ всемирно известной картины состоится 16 июля - в день открытия "Славянского базара в Витебске".

Ранее стало известно, что шагаловская "Прогулка" продолжит экспонирование в Национальном художественном музее до октября 2026 года. Таким образом, в Беларуси будут выставлены два самых цитируемых образа авангардиста.