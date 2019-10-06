3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Шаги Минска и Киева навстречу. Как решают вопросы по-соседски в Житомире - в "Главном эфире"
Беларусь и Украина выходят на новый уровень торгово-экономических отношений. Общая история и соседство определили приоритеты взаимодействия - от энергетики и АПК до промкооперации и транспортно-логистического сектора. Как мировое сообщество наблюдало за первой личной встречей Александра Лукашенко и Владимира Зеленского? Подведем итоги уже сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".
Лицом к лицу о бизнесе и политике. Деловая встреча в душевной атмосфере.
Шаги навстречу Минска и Киева. Как решают вопросы по-соседски... в Житомире.
На этой неделе не только о приграничье. И саммит ЕАЭС о трансграничном сотрудничестве.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов