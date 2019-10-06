Шаги Минска и Киева навстречу. Как решают вопросы по-соседски в Житомире - в "Главном эфире"

Беларусь и Украина выходят на новый уровень торгово-экономических отношений. Общая история и соседство определили приоритеты взаимодействия - от энергетики и АПК до промкооперации и транспортно-логистического сектора. Как мировое сообщество наблюдало за первой личной встречей Александра Лукашенко и Владимира Зеленского? Подведем итоги уже сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".



Лицом к лицу о бизнесе и политике. Деловая встреча в душевной атмосфере.



Шаги навстречу Минска и Киева. Как решают вопросы по-соседски... в Житомире.



На этой неделе не только о приграничье. И саммит ЕАЭС о трансграничном сотрудничестве.