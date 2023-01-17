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Шалухин освобожден от должности начальника управления СК по Могилевской области

Шалухин освобожден от должности начальника управления СК по Могилевской области

Генерал-майор юстиции Владимир Шалухин освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Могилевской области. Соответствующий указ № 10 подписал 17 января Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщаетБелТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.

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