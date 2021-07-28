Шанхайская организация сотрудничества констатирует обострение по периметру границ

Знаем о том, что идет большая работа по обеспечению безопасности границы, на которой фактически на сегодняшний день создается достаточно много разного рода рисков и угроз безопасности. Но, тем не менее, мы должны и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества не только обсуждать эти вопросы, но и принимать соответствующие решения, соответствующие меры по обеспечению границ и территорий стран Договора о коллективной безопасности.

Сергей Шойгу, министр обороны России