Шанс вернуться домой: в Минске Комиссия по возвращению граждан рассмотрела новые заявления

Узнать свой правовой статус и есть ли возможность вернуться на Родину. Под председательством генерального прокурора Республики Беларусь Дмитрия Горы в Минске состоялось очередное заседание Комиссии по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений.

В поступивших запросах люди заявили о желании вернуться в Беларусь, вести законопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции.



По результатам рассмотрения члены комиссии приняли решение проинформировать заявителей об их процессуальном положении по делу об административном правонарушении и по уголовному делу.



Работа комиссии будет продолжена.