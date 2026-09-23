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Шанс вернуться домой: в Минске Комиссия по возвращению граждан рассмотрела новые заявления

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Узнать свой правовой статус и есть ли возможность вернуться на Родину. Под председательством генерального прокурора Республики Беларусь Дмитрия Горы в Минске состоялось очередное заседание Комиссии по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений.

В поступивших запросах люди заявили о желании вернуться в Беларусь, вести законопослушный образ жизни, уважать национальную символику и традиции.

По результатам рассмотрения члены комиссии приняли решение проинформировать заявителей об их процессуальном положении по делу об административном правонарушении и по уголовному делу.

Работа комиссии будет продолжена.

Разделы:

Общество

Теги:

обращение граждан
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