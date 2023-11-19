Шантаж, угрозы, подставы - как банда "черных перевозчиков" отжимала лучшие маршруты и уводила клиентов у конкурентов

Комитет госбезопасности заявил о пресечении нетривиальной преступной схемы, которая работала в сегменте пассажирских перевозок и, фактически, уничтожала государственных операторов. Это стало одной из ключевых тем совещания у главы государства, которое прошло 14 ноября.

Напомним, поводом глубоко заглянуть в состояние дел в отрасли стала страшная авария под Смолевичами, в которой погибли 14 человек. Тогда столкнулись МАЗ и маршрутка. Трагедия, понятно, привлекла пристальное внимание к пассажирским перевозкам, были даны президентские поручения. Ситуацию изучили и выявили массовые нарушения.

Фигуранты уголовного дела вели свои дела при помощи шантажа, угроз, саботажа. И это далеко не все, что всплыло на поверхность. В качестве обвиняемых и подозреваемых - более 20 человек.



Увидев фактуру и ту наглость, с которой мошенники работали в черную, многие восклицали "да это почти 90-е!".

Как работала теневая бухгалтерия? Почему схема напрямую била еще и по безопасности пассажиров? Что было предложено для контроля этого сегмента рынка и создания прозрачности в работе интернет-агрегаторов? Ответы на эти и многие другие вопросы - у Алеси Высоцкой.

Шеф, два счетчика!

Садясь в маршрутку, все хотят безопасно и без нервов доехать. Хотят быть уверенными, что машина исправна, водитель прошел подготовку, у него есть разрешения, стаж, что он отдыхает, как положено, и уж точно не садится за руль нетрезвым. Платит перевозчик налоги или нет, пассажирам, в отличие от государства, зачастую все равно. Но то, что схема, вскрытая правоохранителями, била не только по госбюджету, но и по безопасности, уже очевидно.

Вот что говорят частники, которых предприимчивые дельцы пытались угрозами втянуть в свой грязный бизнес.

Они приглашали к сотрудничеству нерегулярных перевозчиков, просто людей, у которых есть автобусы. У них не было ни лицензии, у них нечего не было. Этих перевозчиков выставляли на маршруты и просто "давили" регулярных перевозчиков. Геннадий Здаронок, директор частного предприятия

В ходу у тех, кто хотел подмять под себя рынок, были шантаж и масса других способов проучить неугодных. Один из типовых сценариев - легковушка специально тормозит перед маршруткой, давая возможность заскочить вперед ней своим подельникам.

За 10 минут до нашего рейса, который отправляется с платформы вокзала, они ставят свой и собирают всех пассажиров - и своих, и тех, кто записался к нам. Сергей Цыбулькин, директор частного предприятия

Еще один из приемов - провокация, когда с неугодным водителем ругаются, пытаются устроить драку (для этого часто используют бойких голосистых дамочек). Цель - задержать рейс или, как минимум, опозорить водителя.

Платформа раздора

Кто эти люди, которые в своем легальном бизнесе отладили механизм теневой бухгалтерии и внедрили в борьбу с конкурентами приемы "лихих девяностых", рассказали в Комитете госбезопасности. Речь идет о владельцах одного из крупнейших интернет-агрегаторов. Иными словами - платформы, через которую можно было заказать маршрутку.

На кадрах оперативной съемки - интересные сцены. В одном из сюжетов диспетчеру выдают зарплату в конверте, в другом фигуранты спорят, чья очередь собирать дань с очередного ИП.

Интернет-платформа объединила более 300 перевозчиков. Это хорошо и удобно для пассажиров. Но за доступ к клиентским базам, за загрузку машин маршрутчики вынуждены были регулярно "отстегивать" неучтенный нал.

Перевозчики, желавшие вести бизнес независимо от владельцев этого интернет-ресурса, вовлекались в преступную деятельность путем шантажа и угроз. Имели место случаи, когда к выполнению регулярных междугородних перевозок привлекались субъекты, не имевшие соответствующего разрешения и не отвечавшие требованиям безопасности, предъявляемым к регулярным перевозчикам, что ставило под угрозу жизни и здоровье пассажиров. Константин Бычек, замначальника следственного управления КГБ

А теперь поясним. В Беларуси несколько крупных перевозчиков. Борьба шла буквально за каждую машину, ведь чем больше коммерсантов объединятся, тем больше прибыли получит платформа. Как рос теневой оборот? К легальному бизнесу с регулярными маршрутками просто добавляли тех, которые по закону могли возить только свадьбы, корпоративы, экскурсии и проч., то есть работать без устоявшихся пассажиропотоков.

Честных госперевозчиков и частников душили не только угрозами, но и рублем. Для этого искусственно занижали стоимость билетов на пассажирские перевозки, чтобы обрушить рынок. Так случилось, например, в Славгороде.

"Они зашли с демпингом 2 рубля. Расклеили листовки по всему Славгороду, разослали СМС жителям города. Естественно, обрушился рынок цен. Автопарк не смог конкурировать, отменил практически все рейсы, ну и мы не смогли по такой цене возить пассажиров", - рассказал индивидуальный предприниматель Михаил Коршиков.

Тот перевозчик, который законно работает на маршруте, из-за их незаконной деятельности не получает того дохода, который должен получить. А что такое, когда у предпринимателя нет определенного уровня дохода? Он не может своевременно поменять транспортное средство, не может снизить цену на билет. Юрий Костюк, первый замначальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси

Эти дельцы уверовали в свою безнаказанность настолько, что шантажировали даже местную власть и госперевозчиков, чтобы те отдавали им самые выгодные маршруты.

"Когда у них (фигурантов дела. - Прим. ред.) ничего не получалось с перевозчиками, которые жестко стояли на своем, говорили, что они будут работать по своему времени, в легальном поле, по договору с оператором, выполняя абсолютно все условия, то они пытались найти еще один момент - своих действующих бывших сотрудников, родственников просили писать жалобы в адрес облисполкома, в адрес оператора на действующего перевозчика. За раз приходило от 8 до 12 жалоб", - обрисовал ситуациюдиректор Могилевского областного центра управления транспортом Игорь Можаровский.

Государство в свое время пошло на либерализацию, чтобы бизнес развивался. Но отдельные коммерсанты восприняли это не как шаг на встречу, а как способ набить карманы под видом регулярных перевозок. Об этом доложили Президенту во время совещания.

По данным Минтранса, через отчетность до недавнего времени проходило не более 10 % от всех перевозок по стране.

То, что за такой стиль ведения дел легко можно сесть в тюрьму, понимание было. Показателен фрагмент разговора директора одной из фирм со своим бухгалтером.







"Действия участников преступной группы квалифицированы по статье 243 Уголовного Кодекса РБ (уклонение от уплаты налогов). В качестве обвиняемых и подозреваемых привлечено более 20 лиц. В Настоящее время фигуранты дают признательные показания и принимают меры к возмещению причиненного государству вреда", - сообщил замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

Пришло время играть по правилам

Даже меры ответственности (штрафы) за нарушения, особенно в части обеспечения безопасности пассажиров, не останавливали коммерсантов, жаждущих наживы.По поручению белорусского лидера родился проект указа, который призван привести все в порядок. Предлагается создать реестр перевозчиков.

Интернет-агрегаторы, работу которых было сложно контролировать, так как их серверы находились за границей, теперь тоже должны играть по белорусским правилам. Это к вопросу о безопасности.

"Всем, кто хочет работать в Беларуси, необходимо разместить свои информационные системы на нашей территории. К новому году эта норма должна работать", - потребовал Президент.

"Если в какой-то период транспортное средство, перевозчик либо водитель по каким-либо критериям перестает соответствовать законодательству, то в реестре в автоматическом режиме это будет показано как перевозчику, так и диспетчеру. Также проект указа Президента предусматривает возможность ответственности. Ответственность и меры, применяемые к профессиональному водителю, перевозчику, должны отличаться от применяемых к физлицу", - пояснил первый замначальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Юрий Костюк.

Понятно, что в период, пока теневая часть переходит на сторону света, рынок немного штормит. Но все это временно. На маршруты возвращаются машины, которые не вызывают беспокойства у контролирующих органов, а значит, безопасны для пассажиров. Нелегальные перевозчики поняли, что лучше работать в правовом поле и массово подают заявления. Новый подход исключит уклонение от неуплаты налогов, а перевозчик в свою очередь будет видеть, на какие маршруты нужно добавить машин, а где они не востребованы.