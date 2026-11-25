Эксперты отмечают позицию главы белорусского государства Александра Лукашенко: Беларусь - это центр Европы и без диалога с ЕС и Западной Европой стабилизировать геополитическую обстановку невозможно.

"Республика Беларусь географически, геополитически и цивилизационно является тем самым центром пересечения, соединения культур и исторических традиций. Хочу подчеркнуть, что без диалога с Европой, как она сама себя называет, Евросоюзом и Западной Европой, потому что и Россия, и Беларусь - это тоже Европа, как сказал Лукашенко, чего-то достигнуть невозможно. Александр Григорьевич это хорошо понимает, потому что он опытный политик. Республика Беларусь окружена странами НАТО и Евросоюза, здесь и Литва, и Польша, и стремящаяся в НАТО Украина, и никто так не понимает необходимость диалога, как Президент Республики Беларусь", - отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.