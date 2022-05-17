Шаповалов: Большинство стран мира не поддерживают действия США

Очевидно, именно сейчас происходит глобальное переустройство мира. Именно сейчас становится ясно, кто навсегда потерял позиции лидера, а кто, напротив, выходит на первый план в большой политике. Своим мнением о крахе однополярной системы поделился политолог Владимир Шаповалов. По его словам, США безвозвратно потеряли авторитет гегемона. Теперь ни одна уважающая себя страна не станет слушать советы Америки, понимая, что тем самым навредит только себе.