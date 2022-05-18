Шаповалов: Мир находится в состоянии высокой турбулентности

Действия Запада на Украине являются чрезвычайно опасными для всех стран евразийского пространства, поскольку это военный конфликт, который происходит на территории евразийского пространства и, соответственно, он угрожает странам ОДКБ. Это ситуация дестабилизации, военных угроз, экономические последствия миграционные последствия. Здесь, прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что усиливается военная составляющая НАТО непосредственно у границ стран ОДКБ.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)