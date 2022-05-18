3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
Шаповалов: Мир находится в состоянии высокой турбулентности
В период, когда мир находится в условиях высокой турбулентности, странам ОДКБ как никогда необходимо сплотиться, чтобы защитить себя от внешних ударов - политических и экономических.
Таким мнением с нашим телеканалом поделился политолог Владимир Шаповалов. По его словам, западные оппоненты и дальше будут делать все возможное, чтобы дискредитировать и экономически ослабить наши страны.
Действия Запада на Украине являются чрезвычайно опасными для всех стран евразийского пространства, поскольку это военный конфликт, который происходит на территории евразийского пространства и, соответственно, он угрожает странам ОДКБ. Это ситуация дестабилизации, военных угроз, экономические последствия миграционные последствия. Здесь, прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что усиливается военная составляющая НАТО непосредственно у границ стран ОДКБ.
Замдиректора института поддерживает мнение белорусского Президента и считает, что Организация договора о коллективной безопасности должна действовать решительно и должна быть координация взаимодействия стран на политическом и дипломатическом уровне, поскольку мир перешел в состоянии высокой степени турбулентности. И это требует новых инструментов, новых методов от тех или иных стран для защиты своих интересов своего суверенитета поддержании своих союзников.