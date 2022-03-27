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Шаповалов: Против России и Беларуси идет 9-й вал информационной войны

Сегодня против России и Беларуси развязана настоящая информационная война. Причем надо подчеркнуть, что это новая более высокая стадия информационной войны. Фактически мы видим широкомасштабный накат на наши страны.
Таким мнением с нашим каналом поделился заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов.

То, что происходит в настоящее время, это9-й вал информационной войны, идет колоссальный удар по тем ценностям, которые существуют в нашем обществе и который является основой нашей культуры, нашей цивилизации. Каждый четвертый белорус погиб от рук нацистов, под оккупацией у нас было 85 миллионов советских сограждан, каждый шестой из них погиб. Это мирные граждане, которые не держали в руках оружие, именно они стали жертвами самого страшного в мировой истории геноцида. Это тоже является нашей ценностью.
Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета

Владимир Шаповалов констатировал, что сейчас нас заставляют забыть об этом.

"Заставляют забыть на институциональном уровне, потому что канцлер страны, которая нанесла колоссальный удар по нашим согражданам в ВОВ, считает смешным, что на Донбассе происходит геноцид, - подчеркнул Владимир Шаповалов. - Разве это не свидетельство того, что современные европейские политики забывают свое прошлое. Наша задача его напомнить им".


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