Шаповалов: Против России и Беларуси идет 9-й вал информационной войны

То, что происходит в настоящее время, это9-й вал информационной войны, идет колоссальный удар по тем ценностям, которые существуют в нашем обществе и который является основой нашей культуры, нашей цивилизации. Каждый четвертый белорус погиб от рук нацистов, под оккупацией у нас было 85 миллионов советских сограждан, каждый шестой из них погиб. Это мирные граждане, которые не держали в руках оружие, именно они стали жертвами самого страшного в мировой истории геноцида. Это тоже является нашей ценностью.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета