Шаповалов: За поводом к военным действиям дело не станет, американцы его придумают на ходу

Запад идет на эскалацию напряженности и даже устами отдельных политиков признается, что готовится к войне. Что может стать триггером? И как в этих условиях должны действовать Беларусь и Россия? Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического университета, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в интервью программе "Главный эфир" поделился своим видением ситуации.

Что может сдержать Соединенные Штаты? Только твердая позиция России и Беларуси и военный потенциал, в том числе ядерное оружие, считает историк. "Если бы этого потенциала не было, нет никаких сомнений в том, что Запад бы уже давно все свои провокации применил и начал бы прямой военный конфликт против России, - уверен он. - Поскольку есть зримый аргумент в виде ядерного оружия, ядерного щита России (принято российско-белорусское решение о ядерном оружии на территории Беларуси), все-таки прямого нападения быть не может по определению. Но разного рода провокационные действия будут, гибридная война будет, эскалация, взвинчивание, доведение до нового уровня эскалации - все это мы увидим".