Шаповалов: Запад своими руками разрушает европейский мир

Для Запада это очень опасная ситуация, потому что не мы вводим санкции. Мы еще не начинали их, по сути, вводить практически. А санкции вводит Запад и они бьют по Западу, прежде всего по Европе, потому что вдруг выясняется, что, так сказать, благосостояние Первого мира - золотого миллиарда зиждется прежде всего на российской продукции, российских энергоносителях, российских удобрениях, российском зерновом рынке, российских редкоземельных металлах, цветных металлах и т.д.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)