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Шаповалов: Запад своими руками разрушает европейский мир

Благосостояние европейского мира держалось на недорогих энергоносителях. Получается, что без российского газа Европе не выжить. Таким мнением с нами поделился политолог Владимир Шаповалов. По его словам, сейчас ЕС переходит уже в 4-й кризис - санкционный. Вводимые ограничения для России и Беларуси сыграли с Западом злую шутку.

Для Запада это очень опасная ситуация, потому что не мы вводим санкции. Мы еще не начинали их, по сути, вводить практически. А санкции вводит Запад и они бьют по Западу, прежде всего по Европе, потому что вдруг выясняется, что, так сказать, благосостояние Первого мира - золотого миллиарда зиждется прежде всего на российской продукции, российских энергоносителях, российских удобрениях, российском зерновом рынке, российских редкоземельных металлах, цветных металлах и т.д.
Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

По словам Владимира Шаповалова, существует огромное количество критически важных сфер деятельности, в которых без российских товаров не обойтись. Он считает, что без "Макдональдса" жить можно, а без газа Запад не сможет. И никто не сможет занять место России.

"Ситуация чревата не просто глобальными социальными потрясениями для Запада, но и крушением всего того мира, который сейчас существует, - считает эксперт. - Фактически Запад уже вошел в очередную фазу кризиса, это 4-й подряд кризис. 1-й - 2008 год, экономический кризис, 2-й - 2015, миграционный кризис, 3-й - 2020, пандемийный кризис и 4-й - санкционный кризис".

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