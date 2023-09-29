Шарковщина встречает праздничный марафон "Дожинки-2023": чествование хлеборобов, открытие важных социальных объектов

В Витебской области положено начало большому праздничному марафону под названием "Дожинки-2023". Старт дан в Шарковщинском районе - на земле трудолюбивых и гостеприимных людей. Дальше эстафету подхватят другие регионы, а финалом торжеств станет чествование тружеников села в день профессионального праздника в ноябре. "Дожинки" - это не просто фестиваль аграриев, а большой социальный проект. К празднику в Шарковщинском районе преобразились более сотни нужных людям объектов. Праздничный день был украшен большим концертом, выставкой караваев, шумными подворьями и ярмаркой. Самые яркие моменты- в нашем репортаже.

На полях еще работает техника, но главная задача аграриями выполнена - хлеб в закромах. Тысячный намолот в Витебской области превзошел 261 экипаж комбайнеров, 2 тыс.тонн зерна на счету 26 экипажей. Абсолютный же рекордсмен жатвы Максим Сернов из агрокомбината "Юбилейный" Оршанского района: 3700 тонн хлеба.

Хотелось бы поблагодарить наших аграриев, наверно, впервые они все сделали в срок, впервые сделали по технологическому регламенту. Несмотря на очень жесткие условия погоды (отсутствие влаги, холодная весна), все равно удалось получить результат. Удалось собрать хлеб, удалось собрать просо, удалось собрать гречку. В общем, голодными мы не будем. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Сейчас в приоритете сев озимых. Механизаторы по-прежнему приходят домой с наступлением сумерек. Поэтому праздник в Шарковщине - только старт "дожиночного" марафона. Лидеры сельскохозяйственного года будут названы в День работников АПК.

"Дожинки" - не только праздник урожая, это большой социальный проект. К дате в Шарковщинском районе обновили и построили более 100 объектов. Сегодня торжественно сдали современный 40-квартирный дом. Это арендные квадратные метры, где будут жить молодые специалисты. Они работают в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, комфортное жилье станет еще одним доводом в пользу жизни в глубинке.

Обновленной встречает полувековой юбилей 1-я школа Шарковщины. Современные коммуникации, новая техника, мебель. А вскоре открытие тренажерного зала и тира, модернизация стадиона.

На этом обновление Шарковщинского района не закончится. В декабре начнется движение по автомобильному мосту через реку Янка. В январе строители сдадут новое здание Александровского дома-интерната, обновляя который, район сохраняет более сотни рабочих мест.

Отведена площадка под возведение ФОКа, завершается строительство заправочной станции. На празднике отметили труд строителей, лучшим работникам вручили грамоты. Общим подарком стал большой концерт с участием Анатолия Ярмоленко и ансамбля "Сябры".