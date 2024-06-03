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Шатравко рассказал об основном источнике загрязнения воздуха в Минске
В Минске на выбросы загрязняющих веществ от транспорта приходится 80 %. Об этомрассказал председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Валентин Шатравко, сообщает БЕЛТА.
"Минск славится далеко за пределами страны как зеленый город. Делается все для того, чтобы поддержать этот статус и сохранить природное наследие. В нынешнем году разработана схема развития особо охраняемых природных территорий местного значения. В дополнение к уже существующим ботаническим памятникам природы местного значения дополнительно будут включены некоторые природные комплексы Ленинского, Партизанского, Центрального и Октябрьского районов города. В их числе зеленые насаждения Лошицкого усадебно-паркового комплекса, Малой Слепянки, двухсотлетний фрагмент соснового бора", - рассказал председатель комитета.
По его словам, в последние годы в Минске наметилась положительная тенденция по улучшению экологической обстановки. "В настоящее время состояние воздуха в городе оценивается в основном как очень хорошее и хорошее. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха Минска является транспорт, на который приходится 80 % выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом только 20 % приходится на промышленные предприятия. По данным отчетности, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников на территории города Минска за 5 лет сократились на 13,7 тыс. т. По итогам 2023 года выбросы от мобильных источников составили 71,4 тыс. т. Сокращение выбросов обусловлено прежде всего обновлением парка механических автотранспортных средств, увеличением количества электротранспорта, улучшением качества моторного топлива, строительством новых линий метрополитена", - заявил Валентин Шатравко.
Он добавил, что мониторинг за экологическим состоянием реки Свислочь осуществляется на регулярной основе в пунктах наблюдения поверхностных вод Национальной системы мониторинга окружающей среды и на протяжении многих лет остается стабильным.
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