Шава: Зимбабве будет поддерживать заявку Беларуси на членство в Совете Безопасности ООН

Зимбабве подтверждает важность сотрудничества с Беларусью на международной арене. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава 27 марта по итогам встречи в Минске с главой белорусского внешнеполитического ведомства Сергеем Алейником, передаетБЕЛТА.

"Мы стараемся сотрудничать больше с международными организациями и соблюдать критерии совместных интересов - это международный мир и безопасность, борьба с климатическими изменениями, - рассказал глава МИД Зимбабве. - Мы пришли к договоренности, что Зимбабве будет поддерживать заявку Республики Беларусь на включение в состав Совета Безопасности, выборы будут проходить в июне. Беларусь поддержит заявку Зимбабве на 2027-2028 годы".

"И мы будем продолжать играть такую положительную роль взаимной поддержки в международном секторе по мере продолжения наших отношений", - резюмировал Фредерик Шава.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств, пять из них являются постоянными членами Совбеза. 10 непостоянных членов избираются на двухлетний срок. Каждый год проводится замена пяти из них.

Официальный визит руководителя МИД Зимбабве в Беларусь проходит 26-30 марта.

По итогам недавнего государственного визита Президента Беларуси в Зимбабве правительством утверждена дорожная карта по реализации достигнутых договоренностей. Документ включает 65 мероприятий в различных сферах: политико-дипломатической, торгово-экономической, сельскохозяйственной, военно-технической, здравоохранении и медицинской науке, инвестициях, энергетике, поставках и обслуживании техники. Кроме того, Беларусь продолжит участвовать в программе по модернизации и механизации сельского хозяйства Зимбабве.