Щедрая блинная неделя - белорусы празднуют Масленицу

Во время Масленичной недели в меню ресторанов, кафе, кондитерских появилось больше блинных блюд, как и у хозяек на столе. Современные кулинары предлагают множество видов - от тонких налистников до бабушкиных лепешек на дрожжах. На этой неделе в почете любая выпечка, главное, чтобы она была круглой и повторяла форму солнца - главного символа Масленицы. Праздник, который предшествует Великому посту, неслучайно называли масленым - рацион в это время исключал мясные продукты, но позволял употребление молочных продуктов. С традициями их приготовления в белорусских деревнях знакомит отдельная экспозиция в Музее народной архитектуры и быта. Например, фунтовки, маслобойки, специальные сита.