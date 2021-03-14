Щедрая Масленица в Минском зоопарке

Сейчас в ежедневном меню - больше овощей. Когда установится стабильная плюсовая температура, ламы, овцы и лошади будут питаться травой и ветками деревьев. С наступлением тепла изменится и рацион хищников - на их корм потребуется меньше мяса, чем зимой.