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Щедрые угощения на каждом избирательном участке

Чтобы получился настоящий народный праздник, в режиме нон-стоп накануне трудились и те, кто отвечает за хлебосольную часть. Щедрые угощения, нужно сказать, на каждом избирательном участке. В ассортименте - широкий выбор не только десертов, но и горячих блюд. Деликатесы порадуют даже искушенных гурманов. Для них - и мясные лакомства, и кондитерские изделия.

Организована не только торговля, но и дегустации. Мы продолжим изучать ассортимент, а вкусной информацией поделимся уже в следующих выпусках.


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