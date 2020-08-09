Щедрые угощения на каждом избирательном участке

Чтобы получился настоящий народный праздник, в режиме нон-стоп накануне трудились и те, кто отвечает за хлебосольную часть. Щедрые угощения, нужно сказать, на каждом избирательном участке. В ассортименте - широкий выбор не только десертов, но и горячих блюд. Деликатесы порадуют даже искушенных гурманов. Для них - и мясные лакомства, и кондитерские изделия.



Организована не только торговля, но и дегустации. Мы продолжим изучать ассортимент, а вкусной информацией поделимся уже в следующих выпусках.





