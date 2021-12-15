Щекин: Главная цель конституционной реформы - поднять на новый уровень развитие и сознание общества

Текст проекта обновленной Конституции планируют обнародовать уже в ближайшее время. Об этом 15 декабря заявили в Борисове, который на время стал центром политической жизни Минской области. Город на Березине принимает диалоговую площадку. Среди экспертов - член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский, который и анонсировал это событие. Около 100человек, включая местный актив депутатского корпуса и руководителей предприятий Борисовского района, обсуждали такие аспекты, как полномочия правительства, парламента и местных властей. Не обошли стороной и противодействие западным санкциям. Встреча состоялась при поддержке общественной организации "Белая Русь".



Николай Щекин, завотделом Института социологии НАН Беларуси: Главная цель конституционной реформы в том, чтобы развитие и сознание общества поднять на более высокий уровень. Мы отлично понимаем, что Конституцию можно принять идеальную, хотя ведь идеального ничего не бывает, но также нужно заниматься модернизацией сознания людей. Они должны сами осознавать, что они хотят. В ближайшие два месяца такие диалоговые площадки пройдут во всех областных и большинстве районных городов. Цель - максимально услышать и донести до руководства странымнения людей из регионов по общественно-политической жизни. Сам референдум по обновленной Конституции состоится в конце февраля 2022 года.



