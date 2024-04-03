Щеткина призвала проявлять инициативу и предлагать больше проектов

Когда разрабатываются союзные программы, они все идут от целесообразности: это должно быть нужно. Об этом в программе "Экономическая среда" рассказала руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске Марианна Щеткина.

Сегодня нужны импортозамещение и технологическая независимость, считает она. "Поэтому самое главное условие новых программ - на выходе должен быть инновационный продукт, - подчеркнула Марианна Щеткина. - Интеллектуальная собственность или конкретно разработанный какой-то прибор и т.д., но это должно быть в интересах Союзного государства. Сегодня работа ведется более комплексно".

Можно проявлять больше инициативы, считает Марианна Щеткина. "Президенты сказали, что дело не в деньгах. В основном бюджет формируется за счет долевых отчислений Беларуси и России. Если будут хорошие программы, проекты, финансирование всегда найдется. Деньги любят счет, но они должны работать и давать тоже эффективные результаты", - уверена руководитель представительства Постоянного комитета СГ.

Смотрите всю программу "Экономическая среда" ЗДЕСЬ

По ее словам, одни программы реализуются, другие уже на выходе. Их уже рассматривали на совещаниях российская и белорусская стороны. Есть программы, которые с 2026 года запускают, они тоже в работе, рассказала она.