Щеткина: Реализовано более 80 союзных программ на сумму свыше 65 млрд российских рублей

Какие программы Союзного государства были реализованы за последние годы, в программе "Экономическая среда" рассказала руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске Марианна Щеткина.

Кроме 28 союзных программ, за реализацию которых отвечают правительства, ведут их, еще есть программы Союзного государства, которые реализуются за счет средств союзного бюджета, рассказала она. Заказчиками выступают две страны - Беларусь и Россия, это наши министерства в основном и Академия наук, отметила Марианна Щеткина.

По ее словам, за 2000-2023 годы реализовано более 80 программ на сумму свыше 65 млрд российских рублей по тем направлениям, которые необходимы для развития Союзного государства. Прежде всего это безопасность и оборона. "И мы как никогда это почувствовали сейчас, - подчеркнула она. - Поэтому и в 2024 году тоже реализуются программы по пограничной безопасности, по военной инфраструктуре в интересах региональной группировки войск. В данной сфере реализовано 19 программ, 18 - реализовано в области микроэлектроники и электроники".

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Марианна Щеткина констатировала, что в Беларуси сохранена прекрасная база, прекрасные наработки, научная школа и уникальные коллективы. "И если мы посмотрим на основные направления, которые были приняты на последнем Высшем государственном совете по реализации положения договора о Союзном государстве на 2024-2026 гг., то там отмеченов промышленной политике, что должна быть реализована дорожная карта в области микроэлектроники. Мы это делаем и через программы. Например, в 2024 году создается прекрасная программа по разработке умных интеллектуальных систем управления и защиты для высокоавтоматизированных средств автомобильного транспорта двойного назначения, специального назначения, программа "Компонент-Ф", которая разрабатывает новые технологии материалов и компонентов для изделий фотоники.И, конечно, космос".

В космической сфере за этот период 7 программ реализовано. Космическая сфера уникальна тем, что она концентрирует в себе вообще все самые передовые достижения. Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске