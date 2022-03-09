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Щеткина: Все программы в рамках Союзного государства в этом году будут реализованы
Беларусь и Россия планомерно укрепляют уровень интеграции. Об этом говорят темпы реализации совместных программ. В минувшем году освоено до 99 % средств, которые были выделены на развитие совместных проектов. Об этом в программе "Скажинемолчи" рассказала руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина. Беларусь и Россия укрепляют связи в области космоса, развития инфраструктуры региональной группировки войск, медицины и сельского хозяйства, вместе работают над реабилитацией территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
М. Щеткина о событиях в Украине
На злобу дня говорили в студии программы и о спецоперации на территории Украины. Наш братский народ стал заложником политических игр, подчеркнула спикер. Марианна Щеткина также убеждена, что с началом спецоперации в Украине в Беларуси стало больше приверженцев Союзного государства.
В условиях мирового противостояния белорусам важно укрепить позиции внутри страны. Первый весомый шаг - состоявшийся референдум и принятие обновленного Основного закона. Конституция - это образ общего будущего, который определили сами белорусы, заложив новые демократические институты, возможность управлять страной через ВНС, укрепление социальных гарантий.
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