Щит экономических интересов: как ДФР выявляет уклонение от уплаты налогов

Налоги - тема вечная. Меняются только схемы. Все, что происходит в Сети, неподвластно закону. Это понятие отдельной категории бизнеса удалось переломить финансовой милиции.

На кадрах из фильма "Финансы. ЧИСТО!" показано пресечение противоправной деятельности очередного крупного интернет-магазина. Речь идет о неуплате налогов в особо крупном размере. Конкретно этот бизнес наладил минчанин. Все просто: технику и электротовары можно было заказать через сайт. Дальше - деньги из рук в руки и уверенность, что такой бизнес незаметен для государства.

Годовой оборот денежных средств, полученных от реализации товаров, исчислялся десятками миллионов рублей. Вместе с тем выручка, полученная от продажи техники, лишь частично отражалась в бухгалтерском учете. Значительное количество электротоваров продавалось за наличный расчет, а полученная выручка скрывалась от налогообложения. Валерий Щербун, замначальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску

За 4 года сэкономил на налогах 23 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении директора коммерческой структуры было лишь делом времени. На протяжении десятилетия уклонение от уплаты налогов занимает свыше 30 % от всех преступлений, выявляемых органами финансовых расследований.