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Щит экономических интересов: как ДФР выявляет уклонение от уплаты налогов
Налоги - тема вечная. Меняются только схемы. Все, что происходит в Сети, неподвластно закону. Это понятие отдельной категории бизнеса удалось переломить финансовой милиции.
На кадрах из фильма "Финансы. ЧИСТО!" показано пресечение противоправной деятельности очередного крупного интернет-магазина. Речь идет о неуплате налогов в особо крупном размере. Конкретно этот бизнес наладил минчанин. Все просто: технику и электротовары можно было заказать через сайт. Дальше - деньги из рук в руки и уверенность, что такой бизнес незаметен для государства.
Годовой оборот денежных средств, полученных от реализации товаров, исчислялся десятками миллионов рублей. Вместе с тем выручка, полученная от продажи техники, лишь частично отражалась в бухгалтерском учете. Значительное количество электротоваров продавалось за наличный расчет, а полученная выручка скрывалась от налогообложения.
За 4 года сэкономил на налогах 23 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении директора коммерческой структуры было лишь делом времени. На протяжении десятилетия уклонение от уплаты налогов занимает свыше 30 % от всех преступлений, выявляемых органами финансовых расследований.
Как сотрудникам ДФР это удавалось, смотрите в фильме Агентства теленовостей "Финансы. ЧИСТО!".
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