"Щит Союза". Витебские десантники успешно выполнили задачу по обороне города

Операция прошла на совместных учениях "Щит Союза". Залогом успеха стали действия по подготовке населенного пункта к обороне. На подступах к городу была создана система инженерных заграждений и засад. В итоге путь для противника оказался заблокирован. Были оборудованы здания и подготовлены огневые позиции для техники. В итоге белорусские десантники нанесли поражение условному противнику, который попытался атаковать населенный пункт. Для контроля точности поражения артиллерии по наземным целям активно применяли беспилотный авиационный комплекс.



Для выполнения задачи использовали многоярусную систему огня. А для скрытного передвижения подразделения использовали подземные коммуникации населенного пункта.