Шедевры советского кино в исполнении оркестра Белтелерадиокомпании - премьера концерта на "Беларусь 3"

Эта тема очень популярна и собирает много людей, что говорит об интересе. Поэтому и мы решили сделать подарок меломанам. Музыка прозвучит из самых разных фильмов, которые любят наши зрители - это и "Шерлок Холмс", и "Женитьба Бальзаминова", и "Время вперед", и многие другие фильмы".

Александр Высоцкий, главный дирижер симфонического оркестра Белтелерадиокомпании