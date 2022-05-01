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Шедевры советского кино в исполнении оркестра Белтелерадиокомпании - премьера концерта на "Беларусь 3"

Шлягеры советских кинобестселлеров в исполнении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании! Музыкальный коллектив нашего медиахолдинга готовит новую программу. Экскурс по любимым лентам через произведения Исаака Дунаевского, Игоря Петрова, Георгия Свиридова, Владимира Дашкевича и других выдающихся композиторов 20 столетия. Все они прозвучат в своих оригинальных партитурах. Многие материалы взяты из нотных архивов Белтелерадиокомпании.

Эта тема очень популярна и собирает много людей, что говорит об интересе. Поэтому и мы решили сделать подарок меломанам. Музыка прозвучит из самых разных фильмов, которые любят наши зрители - это и "Шерлок Холмс", и "Женитьба Бальзаминова", и "Время вперед", и многие другие фильмы".
Александр Высоцкий, главный дирижер симфонического оркестра Белтелерадиокомпании

Более чем часовую программу запечатлели в "студии 600" (на Макаенка, 9) на 10 камер, для атмосферы: высокотехнологичный свет и специальное графическое оформление. Премьера концерта на "Беларусь 3".

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