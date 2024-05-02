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Шеф-повар Павел Маковка - гость студии "Скажинемолчи"
Как за несколько лет сделать имя в поварском искусстве? И почему сейчас существует дефицит этой профессии? Ответы на эти вопросы дал гость программы "Скажинемолчи" Павел Маковка - председатель Федерации шеф-поваров и кондитеров Беларуси.
Свой первый кулинарный эксперимент Павел поставил в школьные годы. Далее была учеба, работа в университетской столовой, на железной дороге в должности директора вагона-ресторана. И вот сегодня Павел судья международной категории по стандартам Worldskills. Шеф также рассказал о работе на предприятии "Октябрьский", которое относится к Управлению делами Президента. К чему шеф-повара обязывают приемы с участием первых лиц?
У нас очень талантливые повара. Если ты плохой повар, о тебе будут знать все рестораны. Тем более сейчас благодаря телеграм-каналам, благодаря соцсетям все это в открытом доступе. Т.е. если раньше ты был ни так ни сяк, тут поработал месяц, там поработал, и это прокатывало, то сейчас такое невозможно. Это быстро станет известно. Так же и о хорошем поваре - он становится на ступеньку и его хотят.
А еще Павел Маковка дал советы для хозяек. Смотрите программу "Скажинемолчи" на YouTube канале "Беларусь 1" и в телеграм-канале.
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