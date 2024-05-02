Шеф-повар Павел Маковка - гость студии "Скажинемолчи"

У нас очень талантливые повара. Если ты плохой повар, о тебе будут знать все рестораны. Тем более сейчас благодаря телеграм-каналам, благодаря соцсетям все это в открытом доступе. Т.е. если раньше ты был ни так ни сяк, тут поработал месяц, там поработал, и это прокатывало, то сейчас такое невозможно. Это быстро станет известно. Так же и о хорошем поваре - он становится на ступеньку и его хотят.

Павел Маковка, председатель Федерации шеф-поваров и кондитеров Беларуси